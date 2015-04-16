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وفاة مواطن في حادث مروع بمدينة كلباء

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وفاة مواطن في حادث مروع بمدينة كلباء وفاة مواطن في حادث مروع بمدينة كلباء

توفي مواطن يبلغ من العمر 30 عاماً إثر حادث مروري مروع وقع في الساعة الواحدة والنصف من منتصف ليلة أمس في مدينة كلباء.

وتلقت غرفة عمليات مركز شرطة كلباء الشامل بلاغاً في تمام الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث مروري على شارع الكورنيش مقابل بريد الإمارات فرع كلباء، على الفور انتقلت دوريات المرور والإسعاف الوطني والدفاع المدني بكلباء لموقع البلاغ، ومن خلال التخطيط والمعاينة تبين أن سائق المركبة المواطن المدعو (م.ح.م) كان يقود مركبته من نوع نيسان زد بشكل متسارع على شارع الكورنيش متجهاً نحو الشمال، حيث تفاجأ بوجود منحنى حاد على الشارع أدى إلى انحراف مركبته وخروجها عن مسارها واصطدامها بعمود إنارة واستقرارها في وسط الطريق واحتراقها ووفاة السائق وخلف الحادث أضراراً مادية وبشرية.

وناشدت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين وأفراد الجمهور بضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة، والابتعاد عن كل ما يشغل السائق ويؤدي إلى تشتيت انتباهه وتركيزه والالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات الداخلية والخارجية لتفادي مفاجآت الطريق، متمنياً السلامة للجميع.
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