أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ألماني يخفي ١٠٠ ألف يورو بملابسه الداخلية بمطار القاهرة

Google+ Print
ألماني يخفي ١٠٠ ألف يورو بملابسه الداخلية بمطار القاهرة ألماني يخفي ١٠٠ ألف يورو بملابسه الداخلية بمطار القاهرة

 

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي اليوم من ضبط راكب المانى من أصل مصرى حاول السفر إلى باريس على طائرة اير فرانس وبحوزته ١٠٠ الف يورو وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه .

صرحت مصادر أمنية بالمطار اثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب الطائرة الفرنسية المتجهة الى باريس اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب فى الراكب المانى من أصل مصرى ، وبتفتيش الراكب ذاتيا وفى حقائبه تبين اخفاؤه لمبلغ ١٠٠ الف داخل الجوارب وملابسه الداخلية .

أمر اللواء طارق فتحى مدير امن المطار بتحرير محضر بحقه واتخاذ الاجراءات القانونية واحالة الراكب للنيابه العامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا