ألماني يخفي ١٠٠ ألف يورو بملابسه الداخلية بمطار القاهرة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي اليوم من ضبط راكب المانى من أصل مصرى حاول السفر إلى باريس على طائرة اير فرانس وبحوزته ١٠٠ الف يورو وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه .

صرحت مصادر أمنية بالمطار اثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب الطائرة الفرنسية المتجهة الى باريس اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب فى الراكب المانى من أصل مصرى ، وبتفتيش الراكب ذاتيا وفى حقائبه تبين اخفاؤه لمبلغ ١٠٠ الف داخل الجوارب وملابسه الداخلية .

أمر اللواء طارق فتحى مدير امن المطار بتحرير محضر بحقه واتخاذ الاجراءات القانونية واحالة الراكب للنيابه العامة .