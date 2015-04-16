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السفير المصري في أوكرانيا يستقبل طلاب أقسام اللغة العربية بجامعة تيشفتشينكو

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أقام السفير أسامة توفيق بدر، سفير في أوكرانيا، يوماً ثقافياً مصرياً لطلاب أقسام اللغة العربية بجامعة تيشفتشينكو أكبر جامعات شرق أوروبا.

وتضمن اليوم الثقافي شرحاً من السفير للأوضاع في مصر والجوانب الثقافية والاجتماعية لحياة المصريين وتم تقديم وجبات مصرية وعرض فيلم المصير باللغة العربية.

جدير بالذكر، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تستضيف هذا العام للمرة الثانية وفداً من طلاب الجامعة لحضور دورة تدريبية في اللغة العربية بجامعة القاهرة.

 

 

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