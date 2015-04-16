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بالصور..مركز شباب الجزيرة الأول بمهرجان سباق الدراجات بالسويس

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بالصور..مركز شباب الجزيرة الأول بمهرجان سباق الدراجات بالسويس بالصور..مركز شباب الجزيرة الأول بمهرجان سباق الدراجات بالسويس

تكريم أحد متسابقى شباب الجزيرة الفائز بالمركز الأول

أطلق المهندس محمد مرسي السكرتير العام نائبا عن اللواء العربي السروي محافظ السويس إشارة البدء لمهرجان سباق الدراجات للشباب بالسويس بمشاركة 150 متسابقا من سن 15سنة إلى 20 سنة ممثلين لجميع مراكز الشباب بالمحافظة .

ويقام المهرجان علي كورنيش السويس تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة واللواء العربى السروى محافظ السويس تحت شعار”بالرياضة نعمر مصرنا”.

وقام المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة اللواء عصام بدير مساعد مدير الأمن وجمال حسب النبي مديرعام مديرية الشباب والرياضة بتسليم الكئوس والميداليات للفائزين بالمراكز الأولى وهم مركز شباب الجزيرة في المركز الأول ومركز شباب عرب المعمل الثاني ومركز شباب المثلث الثالث.

وفاز 15 متسابقآ سيتم تصعيدهم للمشاركة في بطولة الجمهورية للدراجات التي تقام الشهر القادم بمحافظة الاقصر.

وحضر المهرجان كلا من سعيد محمد وكيل الشباب والرياضة ووفاء الأدهم مدير إدارة المهرجانات بوزارة الشباب والرياضة والقيادات الشبابية والرياضية ورؤساء مجالس أدارات مراكز الشباب.

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