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فلسطينى يصدم بسيارته الواقفين فى محطة للحافلات ويقتل اسرائيليا

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فلسطينى يصدم بسيارته الواقفين فى محطة للحافلات ويقتل اسرائيليا فلسطينى يصدم بسيارته الواقفين فى محطة للحافلات ويقتل اسرائيليا
قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس إن فلسطينيا تعمد فيما يبدو صدم مجموعة من الناس بسيارته فى إحدى محطات الحافلات بالقدس ما أدى إلى مقتل اسرائيلي.

وكانت الشرطة قالت فى وقت سابق إن من غير الواضح ما إذا كان الحادث الذى وقع مساء يوم الأربعاء هجوما متعمدا أم مجرد حادث مروري.

وقال ميكى روزنفلد المتحدث باسم الشرطة "الاستجواب والمؤشرات الأولى تعزز الاشتباه بأن هذا حادث إرهابي."

وعولج سائق السيارة الفلسطينى (37 عاما) وهو من القدس الشرقية فى المستشفى من جروح بسيطة قبل أن تصطحبه الشرطة لاستجوابه.

وقال روزنفلد إن السيارة صدمت اسرائيليين توفى الأول وهو رجل فى السادسة والعشرين من عمره فيما بعد فى المستشفى وأصيبت إمرأة بجروح بالغة.

ووقع الهجوم فى الجهة المقابلة لتقاطع فى القدس الشرقية شهد فى العام الماضى حادثا صدمت فيه سيارة الواقفين عند محطة للترام وأسفر عن مقتل ثلاثة بينهم رضيع. وقتلت الشرطة السائق الفلسطينى فى ذلك الحادث بالرصاص.

وعلى هذا الطريق الرئيسى نفسه صدم فلسطينى بسيارته الشهر الماضى مجموعة من الناس الواقفين فى محطة للترام فأصاب خمسة على الأقل بجروح قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.
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