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العاملون بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالكادر

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العاملون بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالكادر العاملون بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالكادر

كتب : كرم القرشى منذ 0 دقيقة

نظم، اليوم، العشرات من الإداريين والفنيين وعمال الصيانة بمسشتفى 6 أكتوبر الدقي للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة، وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للمستشفى، مضربين عن العمل للمطالبة بمساواتهم بباقي العاملين بالهيئة من أطباء وتمريض.

وقال عبد الرحمن عبد المنعم، مدير الصيانة بالمستشفي، إن الكادر الوظيفي تم تطبيقه على الأطباء وطاقم التمريض والإداريين، وتم حرمان باقي العاملين بالهيئة منه رغم أننا نعمل تحت سقف واحد ونمر بنفس الظروف الاقتصادية، مضيفا نحن في حاجة إلى الكادر أكثر منهم نظرا لتدني رواتبنا.

وردد العاملون هتافات منها "مش هنطاطي مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي"، "يا دكتور قول الحق، لينا حق ولا لأ"، وغيرها من الهتافات التي تحمل مطالبهم.

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