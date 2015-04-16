لجنة من مياه الشرب والشركة القابضة لمتابعة تنفيذ المشروعات فى بورسعيد

أعلن المهندس على حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بمحافظات القناة، أنه وفقا للمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة والمهندس صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة، قامت لجنة ضمت كلا من المهندس محمد الأمام رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء مهندس مجدى عبد الرحمن والمهندس عصام محمد السيد بقطاع المشروعات بالشركة القابضة والمهندسة سامية حلاوة ممثلة شركة المقاولون العرب والمهندس جمال ذكى المستشار الهندسى بمحافظات القناة، بالمرور على كافة المشروعات التى يقوم الجهاز التنفيذى للهيئة القومية بتنفيذها بقطاع بورسعيد، والمتضمنة محطة أل (mk - الأمل ببور فؤاد- رفع 10S بالقابوطى – الصرف الصناعى بمنطقة الاستثمار)،

يأتى ذلك للتأكد من تنفيذ البرنامج الزمنى المحدد لهذه المشروعات والالتزام بنسب التنفيذ لكى يتم انتهاء تلك المشروعات فى مواعيدها المحددة لتحقيق أكبر استفادة وعائد للمواطنين من تطوير الخدمة فى هذه الأماكن فيما يخص تلك المحطات.