تعليم بنها: مخالفات وانتماءات للإخوان سبب استبعاد الـ6مدراء مدارس المعتصمين

قال السيد عز العرب مدير إدارة بنها التعليمية إن استبعاد الـ6 مدراء مدارس المعتصمين من عملهم جاء بسبب مخالفات إدارية ومالية وتحويلهم إلى النيابة الإدارية والشئون القانونية.

وأوضح السيد عز العرب مدير إدارة بنها التعليمية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المدراء المعتصمين حصلوا على تأشيرة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بعودتهم للعمل بعد أن قاموا بعرض غير أمين لشكواهم لمحافظ القليوبية.

وأكد السيد عز العرب مدير إدارة بنها التعليمية أن من ضمن المعتصمين مدير مدرسة ويدعى "ع.ف" قام بارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة وهذا بناء على تقرير لجنة الشئون المالية والإدارية وشكاوى أولياء الأمور، بينما "أ.ع" وهو أحد أعضاء جماعة الإخوان المحظورة وصدر قرار محافظ باستبعاده من إدارة المدرسة، ومدير مدرسة أخرى تم استبعاده بناء على قرار وكيلة الوزارة، و"ع.ع" مدير مدرسة بطا 1تم استبعاده من قبل وكيلة الوزارة و"م.ف" مدير مدرسة مدحت طلعت مصطفى تم استبعاده نتيجة شكاوى 10 مشرفين بالمدرسة ضدة، واستبعاد مدير مدرسة الرملة الثانوية ويدعى "م.ع" لعدم التزامه وذهابه للعمل مرتدى جلباب ويصطحب أطفاله للمدرسة، وأكد السيد عز العرب أنه تم توضيح كل الأموار لمحافظ القليوبية وقرر تنفيذ القانون.

وكان 6 من مديرى المدارس بالقليوبية دخلوا فى اعتصام مفتوح داخل إدارة بنها التعليمية، اعتراضًا على عدم تنفيذ تأشيرة المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بعودتهم مرة أخرى إلى مدارسهم، عقب استبعادهم خلال الفترة الماضية.

وقال عدد من المعتصمين، لـ"اليوم السابع"، إنهم حصلوا على تأشيرة المحافظ أول أمس بعودتهم إلى مدارسهم بعدما تقدموا بطلب بذلك، ورفع الأمر لوكيلة الوزارة التى صدقت على تأشيرة المحافظ وحولت الأمر للشئون القانونية، وهو ما رفضه مدير الإدارة.