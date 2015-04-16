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افتتاح المعرض الأول للخط العربى فى الإسماعيلية

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افتتاح المعرض الأول للخط العربى فى الإسماعيلية افتتاح المعرض الأول للخط العربى فى الإسماعيلية
افتتح اللواء محسن حلمى، سكرتير عام محافظة الاسماعيلية المساعد، نائبا عن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، بحضور سعيد الهمشرى رئيس قطاع القناة وسيناء الثقافى والفنان الكبير عوض الخولى والمستشار سيد يونس ونظير لطفى رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد و عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية وسعيد شعبان مدير قصر الثقافة، ولفيف من رموز الإسماعيلية والمهتمين بفن الخط العربى والفنون التشكيلية، المعرض الأول بجمعية فن الخط العربى والفنون التشكيلية، والذى يقام تحت رعاية اللواء طاهر يس محافظ الإسماعيلية.

وأكد عادل عبد المنعم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية فن الخط العربى، أن المعرض يحتوى على أكثر من 60 لوحة فنية تجمع بين الخط العربى والفنون التشكيلية من إعداد وإنتاج رواد فن الخط العربى أعضاء الجمعية، وحظى هذا المعرض الأول للجمعية باهتمام كبير من أحمد شومان رئيس الجمعية وسيد صديق أمين الصندوق وأعضاء الجمعية والشخصيات العامة ورموز الإسماعيلية الذين أشادوا بتنوع اللوحات واهتمام المشاركين فى المعرض بإظهار ألوان متعددة من فنونهم التى لاقت إعجابا من رواد المعرض.

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مصر 365

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