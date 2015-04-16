"تعليم السويس" تطالب بنشر الثقافة الجنسية بالمدارس

طالبت قيادات ومسئولو التعليم بالسويس، بضرورة الاهتمام بنشر الثقافة الجنسية داخل المدارس من خلال أطباء متخصصين لمنع أى ظهور لعلاقات جنسية شاذة بين الطلاب، ومواجهة أى فكر غريب عن الطلاب بشكل طبى سليم وضرورة إقناع الأبناء بتحقيق الطموحات بطرق مشروعة.

من جانبه أكد أيمن سمير، المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم، خلال التوصيات النهائية الصادرة عن مؤتمر أقيم أمس، تحت عنوان "الانحرافات السلوكية فى المراحل التعليمية.. الأسباب والعلاج"، أن المؤتمر أصدر 11 توصية، من بينها احترام المحتوى الإعلامى لتقاليدنا وعاداتنا، وإزكاء القدوة الحسنة لدى أبنائنا وإظهار نموذج الشخصية السوية وضرورة الأخذ بالتربية الدينية التى ترسخ الأخلاق والعقيدة وتفعيل لغة الحوار بين الآباء والأبناء لحمايتهم من المؤثرات الخارجية وتربية الأبناء على الحياء من الله والخوف منه ومراقبة النفس ومحاسبتها وعدم منح الحرية المطلقة للأبناء فلابد من وجود رقابة على السلوك.

وأضاف أن أهم توصيات المؤتمر ضرورة توعية الأبناء بالبعد عن التطرف فى الأفكار والمعتقدات وحماية الأبناء من السلوكيات السلبية غير الأخلاقية بملاحظة تواجدهم عند دورات المياه ومراقبة تجاوز الوقت الطبيعى للتواجد فيها وتحسين وتدعيم الإشراف اليومى أثناء فترة الفسحة، خاصة فى الأماكن المتطرفة من مساحة المدرسة.

كما ناقش المؤتمر محورين مهمين، الأول طلاب المدارس بين الاضطراب والانحراف والثانى الانحرافات السلوكية فى المراحل التعليمية الأسباب والعلاج دراسة تربوية إجرائية قدمها توجيه التربية النفسية تحت إشراف فادية الصديق موجه عام التربية النفسية.