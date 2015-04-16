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تموين القليوبية: ضبط 50 طن أسماك فاسدة بعرب العيايدة

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تموين القليوبية: ضبط 50 طن أسماك فاسدة بعرب العيايدة تموين القليوبية: ضبط 50 طن أسماك فاسدة بعرب العيايدة
شنت مباحث ومديرية الطب البيطرى بالقليوبية، حملة أمنية موسعة، استهدفت الرقابة على الأسواق، وأسفرت الحملة عن ضبط أسماك مملحة (سردين- ماكريل- بورى- بياض) بعدد (50) برميلا وإجمالى (50) طنا بناحية عرب العيايدة البحرية مركز الخانكة.

وبعد الفحص الطبى تبين أن بها تغير فى الخواص الطبيعية من حيث الملمس واللون والرائحة، ويظهر عليها أعراض التلف ونظرا لأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى تم تحرير محضر وإعدام المضبوطات.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بالعمل على حماية المستهلك القليوبى من جشع وطمع التجار، والعمل على توفير مواد صالحة للاستهلاك الآدمى، وفى هذا السياق شدد المحافظ على تكثيف المتابعة الميدانية والحملات التموينية المستمرة للقطاعات المختلفة، وضبط حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية وعدم التلاعب بالأسعار والسلع المدعمة من قبل الدولة، وضبط المواد الغذائية الفاسدة التى تلحق أضرارًا بالمواطنين خاصة الأسماك بأشكالها المختلفة فى أعياد الربيع.

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مصر 365

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