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كاسيميرو: عانينا كثيرا أمام بايرن لننتصر ومباراة الإياب ستكون أصعب

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كاسيميرو: عانينا كثيرا أمام بايرن لننتصر ومباراة الإياب ستكون أصعب كاسيميرو: عانينا كثيرا أمام بايرن لننتصر ومباراة الإياب ستكون أصعب

(إفي): طالب البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد المعار إلى بورتو البرتغالي بعدم المبالغة في الاحتفال بالفوز على بايرن ميونخ الألماني (3-1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موضحا أن "الأصعب" قادم، في إشارة إلى مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل في ميونخ.

وقال كاسيميرو، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "يتبقى الأصعب، وهو (مباراة الإياب) على ملعبهم.. في ألمانيا ستكون الأمور أصعب، وهناك هم خطرون للغاية وأقوياء للغاية. لا بد من الحفاظ على نفس التركيز الذي لعبنا به مباراة اليوم".

وأوضح "الفريق سعيد. عملنا كثيرا وعانينا كثيرا، والجميع بذل قصارى جهده"، مطالبا بالتحلي بالتواضع بعد الفوز الكبير على البايرن.

وأضاف "يجب علينا التفكير في عطلة نهاية الأسبوع (مباراة الدوري البرتغالي أمام أكاديميكا) والتعامل مع البطولات مباراة تلو الأخرى بتواضع كبير".

وأعرب اللاعب عن سعادته بنجاح فريقه في الحد من خطورة شابي ألونسو لاعب وسط ريال مدريد السابق، مشيرا "كنا نعرف أننا سنعاني من مشكلة إذا أتيحت أمام شابي المساحة".

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