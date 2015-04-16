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بيكنباور منتقدا دانتي: كان يلعب بحذاء تزحلق على الجليد

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بيكنباور منتقدا دانتي: كان يلعب بحذاء تزحلق على الجليد بيكنباور منتقدا دانتي: كان يلعب بحذاء تزحلق على الجليد

انتقد فرانز بيكنباور أسطورة بايرن ميونيخ الأداء الهزيل الذي قدمه لاعبو بايرن ميونيخ أمام بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بخسارة البافاري 3-1.

وقال بيكنباور لسكاي سبورتس "لم أرى لاعبا واحد في بايرن ميونيخ يلعب بأدائه المعهود في مباراة بورتو، لقد كانت ليلة سوداء".

وأضاف "عندما يكون لديك حارس في حالة سيئة أو مدافع في حالة سيئة فهذا يكون أمرا ليس طبيعيا لكن في هذه المباراة الجميع عملوا معا على تقديم هذا الأداء السيء".

وتابع عن دانتي "لو كان من بلد مثل أيسلندا أو القطب الشمالي كنت سأقول حسنا ربما لم يخلع حذاء التزحلق على الجليد بعد، لكن لا كان عليه إيقاف الكرة".

وتسبب دانتي في هدف مباشر لبورتو بعد أن أهدى الكرة لكواريزما الذي انفرد بمرمى مانويل نوير وسجل هدف فريقه الثاني.

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