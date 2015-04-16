روبن: سأشتاق لكلوب في دورتموند

أكد الهولندي أرين روبن جناح بايرن ميونيخ الألماني أنه سيشتاق لوجود يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند بعد إعلانه الرحيل عن النادي بنهاية الموسم.

وكان كلوب قد أعلن نهاية ارتباطه بدورتموند بعد 7 سنوات على رأس الجهاز الفني للفريق حقق خلالها الفوز بالدوري مرتين والسوبر مرتين وكأس ألمانيا مرة بالإضافة لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال روبن لصحيفة بيلد الألمانية "سأشتاق له بالفعل.. لدي الكثير من التعاطف معه".

وأضاف "لكن ليس أمامنا سوى أن نضمن رحيله بدون لقب هذا الموسم".

ويلتقي بايرن ميونيخ مع بروسيا دورتموند في نصف نهائي كأس ألمانيا نهاية أبريل الجاري وهي البطولة الوحيدة المتبقية أمام يورجن كلوب.