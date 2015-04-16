أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روبن: سأشتاق لكلوب في دورتموند

Google+ Print
روبن: سأشتاق لكلوب في دورتموند روبن: سأشتاق لكلوب في دورتموند

أكد الهولندي أرين روبن جناح بايرن ميونيخ الألماني أنه سيشتاق لوجود يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند بعد إعلانه الرحيل عن النادي بنهاية الموسم.

وكان كلوب قد أعلن نهاية ارتباطه بدورتموند بعد 7 سنوات على رأس الجهاز الفني للفريق حقق خلالها الفوز بالدوري مرتين والسوبر مرتين وكأس ألمانيا مرة بالإضافة لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال روبن لصحيفة بيلد الألمانية "سأشتاق له بالفعل.. لدي الكثير من التعاطف معه".

وأضاف "لكن ليس أمامنا سوى أن نضمن رحيله بدون لقب هذا الموسم".

ويلتقي بايرن ميونيخ مع بروسيا دورتموند في نصف نهائي كأس ألمانيا نهاية أبريل الجاري وهي البطولة الوحيدة المتبقية أمام يورجن كلوب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع