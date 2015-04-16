محافظ القاهرة : ندرس تطوير المنطقة أعلي جراجي التحرير وعمر مكرم

صرح د.جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة بان محافظة القاهرة تدرس حالياً تطوير وتنمية المنطقة أعلي جراجي التحرير وعمر مكرم واستغلالها بالشكل الامثل بما يليق بميدان التحرير بإنشاء مركز للمطاعم الخفيفة والكافيهات الشهيرة لتصبح منطقة جاذبة للسياح والمواطنين وقد دعت محافظة القاهرة الشركات المتخصصة في مجال تطوير وتشغيل المراكز التجارية إلي الجلسة التي ستعقد قبل نهاية الشهر الجاري لعرض رؤية المحافظة علي المهتمين بالمشاركة في تنفيذ المشروع للتوصل الي افضل رؤية لاستغلال هذا المكان ذو الشهرة العالمية .

وأشار المحافظ الي ان المحافظة ستقوم في وقت لاحق بطرح حق تطوير وإدارة المشروع علي الشركات المتخصصة لاختيار أفضل العروض.