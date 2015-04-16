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تأجيل «خلية الظواهرى» لجلسة 26 أبريل لحين اتخاذ إجراءات الرد

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تأجيل «خلية الظواهرى» لجلسة 26 أبريل لحين اتخاذ إجراءات الرد تأجيل «خلية الظواهرى» لجلسة 26 أبريل لحين اتخاذ إجراءات الرد

صورة أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة برئاسة المستشار محمد فهمى بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ”خلية الظواهرى” إلى جلسة 26 أبريل لحين اتخاذ اجراءات الرد.  

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 

 

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