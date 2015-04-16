أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

هيئة آثار الإسكندرية تشكل لجنة لبحث اكتشاف مقبرة تاريخية بالمنتزه

Google+ Print
هيئة آثار الإسكندرية تشكل لجنة لبحث اكتشاف مقبرة تاريخية بالمنتزه هيئة آثار الإسكندرية تشكل لجنة لبحث اكتشاف مقبرة تاريخية بالمنتزه
أكد محمد متولى، رئيس هيئة الآثار الإسلامية بالإسكندرية، أنه لم يتلق أى إخطار من شركة المنتزه للتنمية السياحية، حول اكتشاف مقبرة تاريخية داخل حدائق المنتزه، تعود إلى أفراد الأسرة العلوية المالكة بالإسكندرية، مؤكدا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، بالتنسيق مع شركة المنتزه للتنمية السياحية، وتحديد ما إذا كان هذا الاكتشاف حقيقيا أم لا.

وكان اللواء إبراهيم حسن رئيس شركة المنتزه للتنمية السياحية، قد أعلن عن اكتشاف قبر تاريخى يعود للأسرة العلوية المالكة المصرية أثناء عمليات تجريف بمدخل الحدائق تجاه منطقة المعمورة بهدف تطويرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365