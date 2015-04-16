هيئة آثار الإسكندرية تشكل لجنة لبحث اكتشاف مقبرة تاريخية بالمنتزه

أكد محمد متولى، رئيس هيئة الآثار الإسلامية بالإسكندرية، أنه لم يتلق أى إخطار من شركة المنتزه للتنمية السياحية، حول اكتشاف مقبرة تاريخية داخل حدائق المنتزه، تعود إلى أفراد الأسرة العلوية المالكة بالإسكندرية، مؤكدا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، بالتنسيق مع شركة المنتزه للتنمية السياحية، وتحديد ما إذا كان هذا الاكتشاف حقيقيا أم لا.

وكان اللواء إبراهيم حسن رئيس شركة المنتزه للتنمية السياحية، قد أعلن عن اكتشاف قبر تاريخى يعود للأسرة العلوية المالكة المصرية أثناء عمليات تجريف بمدخل الحدائق تجاه منطقة المعمورة بهدف تطويرها.