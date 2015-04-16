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الجمعيات العمومية للشركات القابضة للمطارات تعتمد موازنات عامى 2015/2016

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الجمعيات العمومية للشركات القابضة للمطارات تعتمد موازنات عامى 2015/2016 الجمعيات العمومية للشركات القابضة للمطارات تعتمد موازنات عامى 2015/2016

المهندس محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

عقدت الجمعيات العمومية للشركات الأربعة التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اجتماعاتها يومي الأربعاء والخميس 15 و16 أبريل برئاسة الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وبحضور أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس ادارات الشركات الاربعة وهي شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات واللجان النقابية، تم اعتماد الموازنات التقديرية للعام المالي 2015/2016 .

أشارت المؤشرات إلى تحسن الموقف المالي وأن الموازنات التقديرية للعام المالي المقبل أفضل من مثيلاتها في العام المالي 2014 /2015.

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