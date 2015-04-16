أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الملاحة الجوية وأكاديمية الطيران تشاركان بالمؤتمر الدولي للإيكاو في أيرلندا

Google+ Print
الملاحة الجوية وأكاديمية الطيران تشاركان بالمؤتمر الدولي للإيكاو في أيرلندا الملاحة الجوية وأكاديمية الطيران تشاركان بالمؤتمر الدولي للإيكاو في أيرلندا

شاركت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في المؤتمر الدولي للتدريب الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) في العاصمة الأيرلندية (دبلن)، بمشاركة 71 دولة .

وقدم الدكتور عبد الكريم الحبشي نائب رئيس الأكاديمية بحثا عن استراتيجية تنمية الموارد البشرية والتدريب في مجال الطيران المدني ،كما قدم عرضا عن امكانيات الأكاديمية وخدماتها في مجالي الطيران والمراقبة الجوية.

وشارك في المؤتمر الكابتن أسامة عطا والكابتن محمود أبوغزالة من شركة الملاحة الجوية، وذلك في اطار اهتمام وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار حسام كمال بالارتقاء بالمستوى العلمي والتدريبي وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية المتخصصة ..

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا