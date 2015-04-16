الملاحة الجوية وأكاديمية الطيران تشاركان بالمؤتمر الدولي للإيكاو في أيرلندا

شاركت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في المؤتمر الدولي للتدريب الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) في العاصمة الأيرلندية (دبلن)، بمشاركة 71 دولة .

وقدم الدكتور عبد الكريم الحبشي نائب رئيس الأكاديمية بحثا عن استراتيجية تنمية الموارد البشرية والتدريب في مجال الطيران المدني ،كما قدم عرضا عن امكانيات الأكاديمية وخدماتها في مجالي الطيران والمراقبة الجوية.

وشارك في المؤتمر الكابتن أسامة عطا والكابتن محمود أبوغزالة من شركة الملاحة الجوية، وذلك في اطار اهتمام وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار حسام كمال بالارتقاء بالمستوى العلمي والتدريبي وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية المتخصصة ..