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تسرب غاز طبيعى بنجع حمادي إثر كسر بأحد المواسير

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تسرب غاز طبيعى بنجع حمادي إثر كسر بأحد المواسير تسرب غاز طبيعى بنجع حمادي إثر كسر بأحد المواسير

لحظة تواجد قوات الدفع الأمنى للسيطرة على الموقف

تسبب كسر في ماسورة للغاز الطبيعي بنجع حمادي فى تسرب الغاز فيما تمكنت قوات الدفاع المدنى بالتنسيق مع شركة الغاز من السيطرة على الموقف وأغلاق المحابس الرئيسية.

وتلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بوجود كسر في ماسورة للغاز الطبيعي وتسرب كمية من الغاز منها، أثناء نقل المرافق المعترضة أعمال إنشاء الكوبري العلوي بنجع حمادي.

وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة ، وغلق كافة الشوارع المؤدية لمقر الواقعة، وتم غلق الغاز، وجارى إصلاح الكسر وتسبب الكسر فى حالة من الذعر بين سكان المدينة .

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