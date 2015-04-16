لو ناوى تتجوز.. تعرف على الفحوص التى يجب إجراؤها قبل الزواج

الفحص الطبى قبل الزواج من أهم الأشياء التى يجب الاهتمام بها لتجنب إصابة الأجنة بالأمراض.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد والمتحدث الرسمى والإعلامى بمنظمة فينوس (الصحة وجمال المرأة)، أن الفحص قبل الزواج هو مجموعة تحاليل شاملة يقوم المقبلون على الزواج بعملها، وذلك لاكتشاف المشكلات والمخاطر الصحية المحتملة بالنسبة لهم ولأطفالهم، ومدى توافقهم صحيًا، وتنحصر أهمية فحص الزواج لمساعدتهم على استيعاب صفاتهم الوراثية واتخاذ الاحتياطات والعلاجات اللازمة.

ويتابع د. وائل، أن الفحص الطبى قبل الزواج يساعد على، تقييم الحالة الصحية للأشخاص، واكتشاف الأمراض المعدية وفحص الحالات الوراثية التى قد تؤثر على النسل، وفحص مشكلات الخصوبة.

وتختلف الفحوص الطبية لزواج الأقارب وغير الأقارب:

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أولاً الفحص لغير الأقارب يتمثل فى:

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الرجال:

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النساء:

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ثانيًا الفحص الطبى قبل الزواج للأقارب

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الرجال

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النساء:

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>1- تحديد فصيلة الدم .>2- عامل ريسِس (نظام تصنيف "ABO & RH")>3- مستوى الهيموجلوبين>4- مستوى السكر بالدم (تحليل السكر العشوائى)>5- فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى.>6- الإيدز.>7- تحليل مرض الزهرى.>8- تحليل السائل المنوى ويجب الامتناع عن الجماع والقذف لمدة 3 أيام قبل إعطاء العينة، ويستحسن أخذ العينة داخل المعمل فى إناء نظيف ومعقم، ولا يجب استخدام الصابون عند إعطاء العينة، يجب أن تصل العينات التى يتم إعطاؤها للمندوب فى المنزل إلى المعمل خلال نصف ساعة، ويتم تحليلها فورًا، ولا تقبل عينات السائل المنوى الملوثة بالبول".>كل التحاليل السابق ذكرها بالإضافة إلى:>1- تحليل فيروس الحصبة الألمانية.>2- الهرمونات:>1- الإستروجين.> FSH2-، LH" تُؤخَذ العينات فى اليوم الثالث من دورة الحيض.>3- بروجيسترون" تُؤخَذ العينات فى اليوم الـ21 من دورة الحيض.>كل التحاليل السابق ذكرها بالإضافة إلى:>1- الثلاسيميا (الأرتحال الكهربى للهيموجلوبين)>2- فحص الكروموسومات (تحديد النمط النووى)> كل السابق ذكرها بالإضافة إلى:>1- الثلاسيميا (الأرتحال الكهربى للهيموجلوبين)>2- فحص الكروموسومات (تحديد النمط النووى)