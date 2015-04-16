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للنساء.. الكرش والنزيف والإمساك من علامات الإصابة بالورم الليفى

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للنساء.. الكرش والنزيف والإمساك من علامات الإصابة بالورم الليفى للنساء.. الكرش والنزيف والإمساك من علامات الإصابة بالورم الليفى
الورم الليفى أحد الأورام التى تصيب النساء وبدون مقدمات أو أعراض مسبقة أو سبب واضح، إلا أنه فى بعض الحالات تصاحبه ظهور بعض العلامات مثل حدوث نزيف.

الورم الليفى


>قال د. عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد، إن الورم الليفى عبارة عن ورم بجدار الرحم ينمو داخل التجويف الرحمى أو خارج الرحم ويضغط على الأعضاء المحيطة مثل المثانة والأمعاء.

ويستكمل د. عمرو قائلا "الورم الليفى أكثر الأنواع شيوعيا، حيث إن 30 % من النساء مصابات به خاصة اللاتى تزيد أعمارهن عن 30 عاما.

أهم العلامات والأعراض لإصابة بالورم الليفى


>وأشار د. عمرو قائلا "غالبا لا يصاحب الاصابة بالروم الليفى ظهور أعراض مسبقة نظر ويتم اكتشافه بالصدفة، إلا أن هناك بعض العلامات التى تعطى مؤشرا للإصابة بالورم الليفى وأهمها:
>1)حدوث نزيف خاصة فترة الدورة الشهرية وزيادة عدد أيامها.
>2)الشعور بآلام بمنطقة الحوض دون وجود سبب واضح.
>3) تكرار دخول حمام التبول.
>4) الشعور بالإمساك نتيجة ضغط الورم على المثانة والأمعاء.
>4) زيادة كمية الإفرازات المهبلية.
>5) تأخر الإنجاب نتيجة ضغط الورم على تجويف الرحم.
>6) ارتفاع منطقة البطن وتضخمها.

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مصر 365

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