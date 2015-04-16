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القاهرة تستضيف ملتقى طبيا ودوائيا بالشرق الأوسط السبت المقبل

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القاهرة تستضيف ملتقى طبيا ودوائيا بالشرق الأوسط السبت المقبل القاهرة تستضيف ملتقى طبيا ودوائيا بالشرق الأوسط السبت المقبل
ينطلق خلال شهر أبريل الحالى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات الملتقى الثامن للمؤتمرات والتجهيزات الطبية وصناعة الدواء الذى يعد أكبر حدث طبى ودوائى يقام سنوياً على غرار مؤتمر الصحة والدواء بدبى وتحت رعاية وزيرى الصناعة والصحة وبمشاركة 140 شركة عالمية تعمل فى مجال الطب والدواء وبمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية ويتضمن تحت سقف واحد 4 مؤتمرات طبية.

أولها..المؤتمر الدولى الثانى لطب الأطفال حديثى الولادة فى الفترة من 18 إلى 20 إبريل، ويعقد المؤتمر الدولى الثانى لطب الأطفال حديثى الولادة بالتعاون مع الجمعية الأوروبية للأطفال حديثى الولادة.

والمؤتمر الثانى للجمعية المصرية للطب المعملى المؤتمر السادس والعشرين للجمعية، حيث إن هذا المؤتمر يعتبر أكبر تجمع على الإطلاق للمهتمين بالطب المعملى. وستتناول جلسات المؤتمر جميع تخصصات الطب المعملى، وسوف يناقش: الجديد فى الطب التجديدى، جودة المعامل، الجديد فى تشخيص الدرن والفيروسات الرئوية.

والمؤتمر الثالث لجمعية أطباء التخدير المصرية، وتنظمه الجمعية المصرية لأطباء التخدير ويستعرض أخر الأبحاث والتقنيات العالمية من خلال 90 محاضرة وفق برنامج علمى ضخم وعلى مدى 3 أيام.

أما المؤتمر الرابع فهو عن تكنولوجيا تصنيع الدواء، ويستضيف المؤتمر أكثر من 50 أستاذا جامعيا فى مجال صناعة الدواء من العديد من الدول منها ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، ، سويسرا، أمريكا، أستراليا، بلجيكا.

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مصر 365

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