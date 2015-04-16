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الإعدام للمتهم بالاعتداء جنسيا على ابنته والإنجاب منها فى الشرقية

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الإعدام للمتهم بالاعتداء جنسيا على ابنته والإنجاب منها فى الشرقية الإعدام للمتهم بالاعتداء جنسيا على ابنته والإنجاب منها فى الشرقية
صدقت دائرة محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، على قرار المفتى بالإعدام شنقا للأب المتهم بالاعتداء على ابنته جنسياً والإنجاب منها فى الشرقية.

وكان اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية السابق، قد تلقى إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "أ ل ع م ع" 47 سنة ربة منزل بقيام زوجها "رضا ع م" 42 سنة عامل زراعى ومقيمة مركز الزقازيق، بالتعدى جنسيا على نجلتهما "أ" 12 سنة طالبة بالصف السادس الابتدائى، وأنجب منها طفلا، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة فى محضر الشرطة، وأقر أنه قام بالتخلص من الطفل المولود عقب ولادته بوضعه أمام مجمع التوحيد الإسلامى بطريق "أبو عجوة – القنايات".

فيما أفادت التحقيقات، أنه سبق تحرير المحضر رقم 119 جنح القسم لسنة 2014. بشأن العثور على طفل لقيط، أمام مجمع التوحيد، وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من "مصطفى س ن" 30 سنة إمام وخطيب مسجد التوحيد بالقنايات ومقيم دائرة القسم، وتم إيداع الطفل بدار رعاية الأيتام بفاقوس وتسميته "م س"، تنفيذا لقرار النيابة العامة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1748 جنح القسم لسنة 2014، وبعرض المتهم على النيابة العامة. للتحقيق معه بمعرفة على طوسن وكيل أول نيابة مركز الزقازيق, حيث اعترف الأب بارتكاب الواقعة فى تحقيقات النياب وأنه نادم على فعلته ويطلب من طفلته السماح.

وقررت النيابة إحالة الأب محبوس إلى دائرة محكمة الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

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مصر 365