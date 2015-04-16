السيسى يوجه القادة العسكريين والأمنيين بمواصلة استهداف البؤر الإرهابية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، فضلاً عن استمرار التنسيق الكامل فى العمل الميدانى بين القوات المسلحة وجهاز الشرطة.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه الذى عقده صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، وضم كلاً من مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وعدداً من القادة العسكريين والأمنيين، على أهمية إيلاء بالغ الاهتمام لأمن المواطنين واستقرار الدولة، وأن يتمتع كافة رجال الأمن بأعلى درجات اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمخططات التى تستهدف زعزعة الاستقرار فى البلاد، مشدداً على أهمية التصدى بمنتهى الحزم والقوة لأى محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة.



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