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تأجيل محاكمة جمال وعلاء وآخرين فى التلاعب بالبورصة لـ15 يوليو

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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلى رئيس الجمهورية السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، "فى قضية التلاعب بالبورصة" إلى جلسة اليوم الأخير من دور شهر يوليو "15 يوليو" كطلب الدفاع عن ورثة المتهم الثانى المتوفى والمسئول عن الحقوق المدنية لمناقشة المهندس أشرف سلمان كطلب الحاضر عن المتهمين الأول والتاسع وصرحت لهما بإعلانه.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز على عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبوراية وهشام الشريف وأمانة سر أيمن محمود وخالد عبد المنعم.
>اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015


>- فريد الديب يتغيب عن قضية "التلاعب بالبورصة" لإصابته بوعكة صحية
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مصر 365