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السيسى يطالب رجال الأمن بالتواصل مع الشعب والتعامل باحترام مع المواطنين

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السيسى يطالب رجال الأمن بالتواصل مع الشعب والتعامل باحترام مع المواطنين السيسى يطالب رجال الأمن بالتواصل مع الشعب والتعامل باحترام مع المواطنين

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة استعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصرى التى يتعين أن تسود العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن، فى إطار من التقدير المجتمعى لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ الأمن وتضحياتهم فى سبيل ذلك، وكذا فى سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم. وكانالرئيس عبد الفتاح السيسى عقد اجتماعاً صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، ضم كلاً من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، و رئيس المخابرات العامة، وعدداً من القادة العسكريين والأمنيين. ووجه الرئيس السيسى، خلال الاجتماع، كافة أجهزة الأمن بضرورة التواصل مع الشعب والتعامل باحترام مع المواطنين وصيانة حقوقهم وتوفير الحماية الكاملة لهم، بما يُشعرهم بتحسن الأوضاع الأمنية، فضلاً عن مساندة الأمن للمواطنين فى التصدى لأية محاولات إجرامية لاستغلالهم.

 

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