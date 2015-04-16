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مصرع ربة منزل اشتعلت النيران بها بسبب تسرب غاز بالمنوفية

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مصرع ربة منزل اشتعلت النيران بها بسبب تسرب غاز بالمنوفية مصرع ربة منزل اشتعلت النيران بها بسبب تسرب غاز بالمنوفية

اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية

لقيت ربة منزل بقرية كفر دقماق التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعها وإصابة زوجها، وذلك إثر نشوب حريق هائل بمنزلها نتيجة تسرب غاز وإشتعال النيران فى ملابسها ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بنشزب حريق بمنزل كرم سعد كرم البالغ من العمر٦٣ سنة بالمعاش على مساحة ٦٠ متر، وأسفر الحريق عن مصرع زوجته بركة أحمد عبد النبى 59 عاما ربة منزل واصابته بحروق بالجسد ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال نجله سعد صاحبة ال٢٤ عام قرر أنه أثناء قيام والدته باعداد الطعام حدث تسرب للغاز والتهمت النيران ملابسها وأثناء محاولة والده إنقاذها حدثت اصابته، ونفى الشبهه الجنائية، تم تحرير محضر رقم ٢٠٩٤ إداري مركز شبين الكوم لسنة ٢٠١٥ وتم التصريح بدفن الجثمان.

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