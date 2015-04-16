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حريق هائل بمحطة الرصف بميت خلف بالمنوفية

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حريق هائل بمحطة الرصف بميت خلف بالمنوفية حريق هائل بمحطة الرصف بميت خلف بالمنوفية

صورة أرشيفية

نشب حريق هائل، صباح اليوم، بمحطة الرصف بقرية ميت خلف، التابعة لمركز شبين الكوم، نتيجة ماس كهربائى وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة عليه دون إصابات بشرية تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى، اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بنشوب حريق هائل بمحطة الرصف بقرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم.

بالانتقال الفورى تم السيطرة على الحريق الذى نشب بالمحطة على مساحة 150 مترًا، وبسؤال عماد محمد ٥١ سنة فنى الصيانة والتشغيل بالمحطة، قرر أنه حال تواجده بالمحطة فوجئ بانبعاث أدخنة من السخان ،مما أدى إلى اشتعال النار ورجح أن يكون السبب ماس كهربائى.

تم تحرير محضر ٢١١٠ إدارى مركز شبين الكوم لسنة ٢٠١٥ وجارى العرض على النيابة .

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