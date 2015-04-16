كامل الوزير يعلن انتهاء الحفر الجاف بقناة السويس الجديدة

أعلن اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمشرف على مشروع قناة السويس الجديدة، الخميس، الانتهاء من الحفر الجاف في القناة، وجميع أعمال الحفر بالتفريعات وجزيرة البلاح.

وأضاف خلال زيارة السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، وأعضاء لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات لقناة السويس الجديدة، اليوم الخميس، أن 37 كراكة تعمل في قناة السويس الجديدة لإنهاء حفر القناة بالكامل وافتتاحها في أغسطس المقبل.

وأكد، إن المشروع سيتم الانتهاء منه قبل الموعد المحدد، لافتتاح القناة في أغسطس المقبل، موضحًا أن الهيئة الهندسية تعمل حاليا في أعمال التدبيش بأسلوب هندسي يشارك فيه ضباط الهيئة بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

وأكد استمرار العمل بالقناة على مدار الساعة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك 100 شركة تعمل في الإسماعيلية الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير للدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية بمشروع حفر قناة السويس الجديدة بمنطقة المنصة الجديدة بالقطاع الأوسط من القناة.