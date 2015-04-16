مصرع ربة منزل اشتعلت النيران بها بسبب تسرب غاز بالمنوفية‎

لقيت ربة منزل، بقرية كفر دقماق التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعها وأصيب زوجها، وذلك إثر نشوب حريق هائل بمنزلها نتيجة تسرب غاز واشتعال النيران فى ملابسها ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى، اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بنشوب حريق بمنزل، كرم سعد كرم، ٦٣ سنة بالمعاش، على مساحة ٦٠ متر، وأسفر الحريق عن مصرع زوجته، بركة أحمد عبد النبى، 59 عامًا، ربة منزل، وإصابته بحروق بالجسد، ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال نجله سعد ٢٤ عام، قرر أنه أثناء قيام والدته بإعداد الطعام حدث تسرب للغاز والتهمت النيران ملابسها، وأثناء محاولة والده إنقاذها حدثت إصابته، ونفى الشبهه الجنائية، تم تحرير محضر رقم ٢٠٩٤ إداري مركز شبين الكوم لسنة ٢٠١٥، وتم التصريح بدفن الجثمان.