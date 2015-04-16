أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع ربة منزل اشتعلت النيران بها بسبب تسرب غاز بالمنوفية‎

Google+ Print
مصرع ربة منزل اشتعلت النيران بها بسبب تسرب غاز بالمنوفية‎ مصرع ربة منزل اشتعلت النيران بها بسبب تسرب غاز بالمنوفية‎

صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل، بقرية كفر دقماق التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعها وأصيب زوجها، وذلك إثر نشوب حريق هائل بمنزلها نتيجة تسرب غاز واشتعال النيران فى ملابسها ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى، اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بنشوب حريق بمنزل، كرم سعد كرم، ٦٣ سنة بالمعاش، على مساحة ٦٠ متر، وأسفر الحريق عن مصرع زوجته، بركة أحمد عبد النبى، 59 عامًا، ربة منزل، وإصابته بحروق بالجسد، ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال نجله سعد ٢٤ عام، قرر أنه أثناء قيام والدته بإعداد الطعام حدث تسرب للغاز والتهمت النيران ملابسها، وأثناء محاولة والده إنقاذها حدثت إصابته، ونفى الشبهه الجنائية، تم تحرير محضر رقم ٢٠٩٤ إداري مركز شبين الكوم لسنة ٢٠١٥، وتم التصريح بدفن الجثمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا