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محافظ جنوب سيناء يتعهد لممثلى 80 شركة ألمانية بحماية السائحين

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عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاء مع ممثلى 80 شركة سياحية ألمانية، وذلك خلال جولتهم لمدة أسبوع بمدينة شرم الشيخ، لتفقد جميع المقاصد السياحية بشرم الشيخ صباح اليوم الخميس، حيث هم المسئولون عن التسويق وبيع الليالى السياحية بمصر عامة وشرم الشيخ خاصة داخل ألمانيا.

تعهد المحافظ أمامهم بحماية السائحين، وبذل جميع الجهود لقضاء وقت ممتع بشرم الشيخ، حيث أكد على الأمان التام داخل المدينة، واستشهد بمؤتمرى شرم الشيخ الاقتصادى ومؤتمر القمة العربية، حيث أشادت جميع الوفود بالأمن والأمان بشرم الشيخ وجنوب سيناء جميعها.

كما استعرض المحافظ أنواع السياحة داخل المحافظة من شاطئية لترفيهية، وسياحة الغوص والرياضات المائية، والسياحة الرياضية، كما أضاف أنه سيتم فى الفترة القادمة تطوير السياحه العلاجية، وخصوصا بعد الزيارة الأخيرة للمجر والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال، وأكد أن الخطط المستقبلية هدفها الوصول بشرم الشيخ مدينة نظيفة خضراء آمنة بدون تلوث.

ومن جانبه، أكد سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن السائح الألمانى من أهم الجنسيات القادمة إلى ، حيث انتهى العام الماضى 2014 بعدد 890 ألف سائح ألمانى زاروا مصر، ومن المخطط أن يصل عدد السياح الألمان هذا العام إلى مليون سائح.

كما أضاف أن هناك تسهيلات وخطط من شأنها، جذب المزيد من الوفود السياحية، وزيادة تمتع السائح بمصر وجوها وجمالها، وأكد " أن شعب مصر فى حاجة شديدة إلى دخل السياحة، حيث يمثل نسبة لا تقل عن 30 % من الدخل القومى، وهى نسبة لا يستهان بها.

كما صرح بصفته ممثلا لوزارة السياحة، أن المحافظ فى جنوب سيناء بذل وما زال يبذل ويتخذ جميع الإجراءات فى صالح السائح الزائر لشرم الشيخ، ولا يتوانى فى اتخاذ أية تسهيلات أخرى.

هذا وسيقوم ممثلو الشركات بجولات بعدة فنادق بشرم الشيخ، وحضور حفل ليلى داخل الجبل، والقيام بالسفارى، وممارسة الغوص والرياضات المائية الأخرى، وتفقد جميع المقاصد والأماكن السياحية بشرم الشيخ، باعتبارهم سفراء لمواطنيهم فى شرم الشيخ، وسوف يتم نقل الصورة كاملة عندما يعودون إلى ديارهم سالمين.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة أثناء اللقاء -اليوم السابع -4 -2015
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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة أثناء اللقاء

ممثلو شركات ألمانية بشرم الشيخ -اليوم السابع -4 -2015
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ممثلو شركات ألمانية بشرم الشيخ

صورة تذكارية لممثلى الشركات الألمانية -اليوم السابع -4 -2015
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صورة تذكارية لممثلى الشركات الألمانية


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مصر 365

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