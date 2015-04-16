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العثور على جثة متسول متعفنة بالإسكندرية

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العثور على جثة متسول متعفنة بالإسكندرية العثور على جثة متسول متعفنة بالإسكندرية
تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم كرموز بالعثور على شخص متوفى بطريق القبارى السريع .

وبالفحص تبين وجود جثة شخص "مجهول" فى العقد الرابع من العمر داخل حجرة مهجورة بمشتل بالطريق المشار إليه فى حالة تعفن رمى يرتدى ملابس رثة وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبسؤال "حسين.م.ح" 43 سنة خفير خصوصى بشركة كائنة بذات الطريق، قرر بأن المذكور كان معتاد التسول بالمنطقة ولا يعرف أهليته أو محل إقامته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

واتخذت إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها، تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحديد شخصية المتوفى، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.
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