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مصدر عسكرى: استشهاد ضابط صف وإصابة مجندين فى حادث تفجير مدرعة الشيخ زويد

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مصدر عسكرى: استشهاد ضابط صف وإصابة مجندين فى حادث تفجير مدرعة الشيخ زويد مصدر عسكرى: استشهاد ضابط صف وإصابة مجندين فى حادث تفجير مدرعة الشيخ زويد
قال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع"، إن الحادث الإرهابى الذى تعرضت له إحدى مدرعات الجيش الثانى بمنطقة الوحشى جنوب الشيخ زويد صباح اليوم، أسفر عن استشهاد ضابط صف وإصابة مجندين اثنين، وذلك عقب تفجير عبوتين ناسفتين فى طريق المدرعة التى كانت تتولى أعمال التمشيط والمداهمة للبؤر الإرهابية.

وأوضح المصدر أن العبوة الأولى التى تم زرعها فى طريق المدرعة انفجرت دون أن تسفر عن خسائر، إلا أن العبوة الثانية كانت تبعد عنها بأمتار قليلة، وانفجرت مما أدى انقلاب المدرعة، وإلحاق الخسائر بطاقمها، لافتا إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات العسكرية بمدينة العريش.


>- استشهاد ضابط وإصابة مجند فى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة جنوب الشيخ زويد

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