محافظ أسيوط يستقبل سفير باراجواى ويبحث سبل تنمية التعاون وجذب الاستثمارات

استقبل، المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، “جوستافو ميراندا” القائم بأعمال سفير باراجواى بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون وزيادة مجالات العمل المشترك ومناقشة أطر العمل التنموى بين الجانبين فى إطار العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر وباراجواى .

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تفعيل إمكانيات الاستثمار الزراعي بين أسيوط وباراجواى على اعتبار أن أسيوط محافظة زراعية وأن التعاون بين البلدين في مجال التصنيع الزراعي سيكون هو الأبرز فى ظل وجود موارد كثيرة بأسيوط في حاجه للاستغلال .

وقال المحافظ إن فرصة التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الزراعية أفضل مثال للإمكانات التي تحملها شراكة استراتيجية بين البلدين.

وعقب الاجتماع إلتقى سفير باراجواى بأعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة وبعض رجال الأعمال والمستثمرين لبحث سبل التعاون بين دولة باراجواى ومستثمرى أسيوط فى التبادل التجارى، وإستيراد الصناعات المصرية التي تتميز بها المحافظة.

وأشار السفير إلى العلاقة القوية التي تربط دولة باراجواى بمصر فى جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية، مشيدًا بكل ما تتميز به محافظة أسيوط من صناعات دوائية وخشبية متميزة بالإضافة إلى صناعة الأسمنت ومواد البناء، والقطاع السياحي.

ومن جانبه أكد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة على ضرورة التنسيق بين رجال الاعمال ومستثمرى المحافظة مع سفارة دولة باراجواى فى مجال التعاون والتبادل الاقتصادى من خلال الجهات الرسمية متمثلة فى المحافظة والغرفة التجارية وإدارة الاستثمار وجمعية المستثمرين بالمحافظة .

وتم خلال اللقاء عرض لفيلم تسجيلي عن دولة باراجواى، وإمكاناتها الاقتصادية، والاستثمارية فى مختلف المجالات من خلال إستعراض معدلات التنمية بها وتجاربها الاقتصادية وأشهر الزراعات والمحاصيل التى تتميز بها .