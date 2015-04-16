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بالصور..رفع 2341 طن من القمامة والمخلفات ، وتحرير39 محضر تموين في ملوي​ بالمنيا​

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بالصور..رفع 2341 طن من القمامة والمخلفات ، وتحرير39 محضر تموين في ملوي​ بالمنيا​ بالصور..رفع 2341 طن من القمامة والمخلفات ، وتحرير39 محضر تموين في ملوي​ بالمنيا​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جانب من رفع القمامات والمخلفات

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي والأجهزة الأمنية ومسئولي من ضبط و تحرير39 محضر لمخالفات متنوعة تنوعت بين ستة محاضر عدم إعلان عن مواعيد فتح المحلات وأسعار المقررات التموينية ،ومحضرين عدم نظافة لأدوات العجن ومحضرين عدم الاحتفاظ بفواتير،ومحضر تجميع وحيازة 50اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ومملؤه بالغاز بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء،ومحضر توقف عن الإنتاج لمخبز بلدي بدون عذر قهري،وخمسة محاضر حيازة وعرض أسماك مملحة للبيع مجهولة المصدر،ومحضر عدم الإعلان عن البيع ،و محضر ذبح خارج السلخانة،ومحضر حيازة وعرض للبيع لحوم بلديه غير صالحة للاستخدام الآدمي،وثلاثة عشر محضر جنحة ضد تجار اللحوم والأسماك المملحة ،وأربعة محاضر جنح ضد تجار بيع اسطوانات الغاز في السوق السوداء وتم مصادرة 47 اسطوانة غاز،ومحضرين جنحة ضد تجار بيع السولار في السوق السوداء.

وتم مصادرة 1600 لتر وذلك في إطار الحملات التموينية التي تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين .
> كما قامت حملة مكبرة من مركز ومدينة ملوي برفع كميات كبيرة من القمامة بمناطق متفرقة في المركز بلغ قدرها 1221 طن , ومخلفات مباني قدرها 1120 طن , خلال الفترة من 7/4/2015 حتى 14/4/2015 .

وكان اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا قد كلف الوحدات المحلية ومباحث التموين بإحكام الرقابة علي الأسعار ومتابعة المعروض من السلع الغذائية لإعادة الانضباط إلى الأسواق ومنع كافة أشكال الغش التجاري ومحاربة الغلاء والتلاعب بأسعار السلع.

من جانبه أكد المحافظ علي ضرورة استمرار الحملات التموينية لإعادة الانضباط إلى الأسواق وشدد على أنه لا تهاون مع من يتلاعب بالأسعار، كما سيتم محاسبة المخالفين طبقاً للقانون، كما ناشد المحافظ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات في أسعار السلع بكل أنواعها سواء بإبلاغ التموين أو جهاز حماية المستهلك أو مباحث التموين للتعامل الفوري مع هذه المخالفات أولا بأول.

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