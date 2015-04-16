وزير النقل: قرار نهائى بشأن إعادة فتح محطة مترو السادات خلال شهر

أعلن المهندس هانى ضاحى وزير النقل، أنه سيتم اتخاذ قرار نهائى بشأن إعادة فتح محطة مترو أنور السادات للجمهور خلال شهر، بعد الانتهاء من أعمال تأمين المحطة المغلقة منذ فض اعتصام الإخوان أغسطس 2013.

وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفى على هامش تدشين بدء حفر الحزء النفقى الأول للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال تأمين للمحطة والاطمئنان لسلامة الأمن الصناعى بالمحطة.

وأكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل على بقاء محطة مترو الزمالك بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، مستطردا: "المخطط الموضوع للمرحلة الثالثة موجود بدون تغيير.. ومواصفات كل محطة لم تتغير".

وأضاف وزير النقل ردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى دراسة تحريك أسعار تذاكر القطارات المكيفة بما يتوافق مع تحسين الخدمة وتشغيل قطارات مكيفة جديدة.

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