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إزالة 138حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بالمنيا‎

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إزالة 138حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بالمنيا‎ إزالة 138حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بالمنيا‎

صورة أرشيفية

 تمكنت، حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط والأجهزة  الأمنية و مديرية الزراعة، من إزالة  138حالة تعد بعدد من القرى، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا  من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة .

أوضح التقرير الذي تم عرضه على، اللواء  صلاح زيادة،  محافظ المنيا،  الجهود التي بذلتها الوحدة المحلية، حيث تم إزالة 47 حالة بقرية بني غني، وعدد 46 حالة بقرية قلوصنا، وعدد 16 حالة بقرية إسطال، وعدد 22 حالة بقرية طحا الأعمدة، وعدد 7 حالات بقرية البيهو.

أكد المحافظ عقب اطلاعه على التقرير على استمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، و إزالة أى حالة تعدِ في مهدها مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات، وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة، مؤكدًا أن تلك الحملات ستكون بصفة مستمرة لإزالة أية تعديات في مهدها والعمل علي التخلص منها فورًا .

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