افتتاح مشروعات بتكلفة 80 مليون جنيه فى القوصية والغنايم ومركز أسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقي،محافظ أسيوط عن إفتتاح وتطوير عدد من المشاريع الخدمية بمركز القوصية بتكلفة تصل إلى 18مليون و893 ألف جنيه لخدمة أهالي المركز والقرى التابعة له ،وذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق 18 أبريل من كل عام ،حيث من المقرر أن يتم افتتاح عدد من المشاريع الحيوية التي تخدم المواطن ضمن الخطة الشاملة للتطوير والنهوض بالمحافظة منها توسيع مدرسة نزالى جانوب بالقوصية بتكلفة تصل إلى 2 مليون و816 ألف جنيه، وتطوير وحدة بنى قرة الصحية بـتكلفة 500 ألف جنيه، وتطوير وحدة داوود الصحية أيضا بتكلفة تصل إلى 500 ألف جنيه، وإفتتاح مدرسة جمال جودة الإعدادية المشتركة بالقصير العمارنة شرق النيل بتكلفة تصل إلى 2 مليون و507 ألف جنيه، بالإضافة إلى أعمال تطوير قرية بنى إدريس من رصف القرية وتركيب كشافات طاقة شمسية وتدبيش الترعة وعمل مدخل رئيسى للقرية وذلك بتكلفة 4 مليون و770 ألف جنيه، وإستكمال وحدة مرور شمال بقرية مير بـتكلفة 7 مليون جنيه، وإنشاء وحدة شئون إجتماعية بالسراقنا بتكلفة 800 ألف جنيه.

كما يفتتح محافظ أسيوط ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الكبرى بالإضافة إلى تفقد الأعمال بمشروعات أخرى بمركز ومدينة أسيوط والغنايم بإجمالي تكلفة 57مليون و527 ألف جنيه، حيث سيتم افتتاح مدرسة صفية زغلول الإعدادية بتكلفة 3مليون و581 ألف جنيه والتي تساهم في استيعاب عدد كبير من الطلاب داخل المدرسة والتخفيف من حدة التكدس داخل الفصول الدراسية ؛ كما يتفقد أعمال التطوير بمدرسة أسيوط الثانوية الفندقية بتكلفة تصل إلى 3مليون و698ألف جنيه يقوم المحافظ بتفقد الأعمال الإنشائية لـ 9عمارات تحتوي على 216وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي بمركز الغنايم بتكلفة تصل إلى 27مليون جنيه ويتفقد الأعمال الإنشائية بإقامة سور حديقة الربوة لخدمة سكان المركز بتكلفة 347ألف جنيه ، وتفقد الأعمال الإنشائية لإقامة محطة للصرف الصحي بمركزي (صدفا و الغنايم) بتكلفة 22 مليون جنيه واستكمال رصف طريق العواجز /دير الجنادلة الذي يربط بين مركزي صدفا و الغنايم بتكلفة تصل إلى 900ألف جنيه .

وأوضح المهندس ياسر الدسوقي أن تلك الإنشاءات والمشروعات ستكون إضافة للتنمية بالمحافظة والتي سوف يكون المستفيد الأول منها هو المواطن بصفة خاصة مشيراً إلى أهمية مشروعات التنمية والبنية التحتية بالمحافظة