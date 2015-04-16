“الروم الأرثوذكس” تقيم صلوات لعودة المختطفين …وتفتتح دير مصر القديمة

تقيم بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي في دير “سيدة البلمند البطريركي”، للصلاة من أجل عودة المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي، وعودة كل مخطوف وإحلال السلام، وذلك يوم الأحد القادم بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاختطاف مطراني حلب للسريان والروم الارثوذكس.

وأكدت البطريركية، أنه يتلي في هذه الصلوات البيان المشترك الذي أعدته الكنيستان، وذلك لإعادة التشديد محليًا اقليميًا ودوليًا على هذه القضية الانسانية والتي تلخص معاناة المسيحيين وغيرهم من جراء ما تشهده المنطقة.

وعلى جانب آخر، يقوم البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس بتدشين كنيسة دير القديس جيورجيوس في مصر القديمة بالقاهرة بعد تجديد الدير والكنيسة يوم الجمعة 24 إبريل الجاري.