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مدرب إنجلترا السابق: لويز دافع مثل الأطفال

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مدرب إنجلترا السابق: لويز دافع مثل الأطفال مدرب إنجلترا السابق: لويز دافع مثل الأطفال

سخر جلين هودل لاعب ومدرب منتخب إنجلترا السابق من أداء ديفيد لويز مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي الهزيل أمام برشلونة الإسباني واصفاه إياه بالطفل أثناء محاولته للتصدي للكرة.

ويرى هودل أن لويز كان بإمكانه تقديم مردود أفضل مما فعله في المباراة وحتى إن كان غير جاهز بشكل كامل للمواجهة.

وسحق برشلونة مضيفه بثلاثية مقابل هدف في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا تسبب خلالها لويز في هدفين سجلهما المهاجم الأوروجواني لويس سواريز لصالح البلوجرانا.

صرح هودل عقب المباراة لشبكة (سكاي سبورتس) قائلا:"حتى لو لم يكن جاهزا بنسبة 100% لا يمكنه فعل ذلك".

وأضاف "كان أخر رجل في الملعب عندما حصل سواريز على الكرة وبدأ في الركض باتجاهه، ولاحظ أنه الأخير بالفعل وأخر شيء يجب أن تفعله في هذا الموقف هو أن تندفع باتجاه الكرة، يجب أن تعطل الهجمة قدر الإمكان حتى يأتي الدعم".

وتابع "لقد فعل ما يفعله صبي في الثامنة من عمره لم يتم تدريبه، حاول استخلاص الكرة بوضع قدميه الإثنين ولكن عندما فعل ذلك لم يستطع التحرك، ومرر سواريز الكرة من بين قدميه مجددا".

وشارك لويز بديلا في المباراة لمواطنه البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا بعد إصابته في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

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