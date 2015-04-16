دفاع “خلية الظواهرى”: المتهمون يخشون تعرض شهود النفى للأذى

قال المحامى على اسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة اعلاميًا بـ”خلية الظواهرى” ان المتهمين يخشون على سلامة شهود النفى، الذين أدلوا بأقوالهم امام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر الدعوى، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، مدعيًا ان قوات الأمن الوطنى من المحتمل ان تستهدف أولئك الشهود.

وأشار “اسماعيل” فى ذلك السياق قائلًا لهيئة المحكمة:” المتهمون رأوا خلال الجلسة الماضية ضابطين من أمن قاعة المحكمة بمعهد امناء الشرطة يعبثون بأوراق الدعوى، مُدعيًا انهم قاموا بكتابة بعض الأشياء بتلك الأوراق، مما أوجس المتهمون، خشيةً ان يكون المقصد من وراء تلك الواقعة المساس بشهود النفى”، على حد زعم عضو الدفاع.

وردًا من المحكمة على ما أثاره الدفاع، عقب المستشار محمد شيرين فهمى، مطالبًا عضو الدفاع بتحريك مذكرة بالواقعة، على ان تتضمن تلك المذكرة أسماء المتهمين الذين يرغبون فى نقل تلك الملحوظة الى المحكمة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.