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إحتفالية بكنيسة “الظاهر” يخصص إيرادها للغارمات بالسجون وأسر شهداء ليبيا

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إحتفالية بكنيسة “الظاهر” يخصص إيرادها للغارمات بالسجون وأسر شهداء ليبيا إحتفالية بكنيسة “الظاهر” يخصص إيرادها للغارمات بالسجون وأسر شهداء ليبيا

تنظم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحي الظاهر بالقاهرة احتفالية مجتمعية وكنسية للشباب ،اول مايو القادم ، يحضرها رموز من المجتمع المصري .

وأشار مصدر بكنيسة الظاهر وأحد منسقى الإحتفالية أنه تتضمن الاحتفالية عددا من البرامج والفقرات متنوعا يجمع بين الفنون والرياضات المختلفة ، حيث يشارك فيها عدد من الفرق والفنانين المميزين في مجالات الإنشاد الديني والتسبيح والأداء التمثيلي والرسم والتصوير الفوتوغرافي وكذلك عروض الكشافة ، بالإضافة إلى مطاعم تقديم الوجبات ، كما تقدم الاحتفالية برنامج خاص للأطفال ، وتتضمن أيضا فقرة إنشاد ديني للشيخ وليد شاهين والمرنم مايكل رضا، وعروض السيرك القومي ،وأوبريت وتكريم شهداء ليبيا من إخراج د.أسامه عشم.

و اضاف أنه من المتوقع أن يشارك في 8000 شاب وشابة وسيخصص 50% من إيراد التذاكر لصالح إنهاء مأساة 50 من الغارمات ليتمكن من الخروج من السجن ، كما يخصص 25% من إيراد التذاكر لصالح أسر شهداء ليبيا.

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