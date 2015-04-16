إحتفالية بكنيسة “الظاهر” يخصص إيرادها للغارمات بالسجون وأسر شهداء ليبيا

تنظم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحي الظاهر بالقاهرة احتفالية مجتمعية وكنسية للشباب ،اول مايو القادم ، يحضرها رموز من المجتمع المصري .

وأشار مصدر بكنيسة الظاهر وأحد منسقى الإحتفالية أنه تتضمن الاحتفالية عددا من البرامج والفقرات متنوعا يجمع بين الفنون والرياضات المختلفة ، حيث يشارك فيها عدد من الفرق والفنانين المميزين في مجالات الإنشاد الديني والتسبيح والأداء التمثيلي والرسم والتصوير الفوتوغرافي وكذلك عروض الكشافة ، بالإضافة إلى مطاعم تقديم الوجبات ، كما تقدم الاحتفالية برنامج خاص للأطفال ، وتتضمن أيضا فقرة إنشاد ديني للشيخ وليد شاهين والمرنم مايكل رضا، وعروض السيرك القومي ،وأوبريت وتكريم شهداء ليبيا من إخراج د.أسامه عشم.

و اضاف أنه من المتوقع أن يشارك في 8000 شاب وشابة وسيخصص 50% من إيراد التذاكر لصالح إنهاء مأساة 50 من الغارمات ليتمكن من الخروج من السجن ، كما يخصص 25% من إيراد التذاكر لصالح أسر شهداء ليبيا.