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«صالح» و«الحوثي» يطالبان بنقل صلاحيات الرئيس اليمني لنائبه ووقف العمليات العسكرية

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«صالح» و«الحوثي» يطالبان بنقل صلاحيات الرئيس اليمني لنائبه ووقف العمليات العسكرية «صالح» و«الحوثي» يطالبان بنقل صلاحيات الرئيس اليمني لنائبه ووقف العمليات العسكرية

ذكر تقرير إخباري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، اقترح وأبناؤه مبادرة للحل في اليمن تقضي بإخراج المليشيات من صنعاء وعدن، وتسليم السلاح للمكونات العسكرية، والحوار في ظل المبادرة الخليجية.

وقالت مصادر لقناة “العربية” إن صالح وأبناءه اقترحوا محافظ صنعاء رئيسًا للوزراء وعرضوا تشكيل مجلس رئاسي برئاسة خالد بحاح، كما اقترحوا عبد الله ضبعان وزيرًا للدفاع، وأشارت إلى أن صالح وأبناءه عرضوا تلك المبادرة بالاتفاق مع الحوثي.

في سياق متصل، ذكرت “العربية” أن راجح بادي المتحدث باسم اليمنية أفاد أن شخصيات رفيعة المستوى مقربة من الرئيس اليمني السابق صالح طلبت من الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي خروجًا آمنًا لها من اليمن.

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