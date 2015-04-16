مدرب الأهلي لـ في الجول.. رسالة إلى جدو وعبد الظاهر

الجهاز الفني للأهلي لديه سياسة واضحة تجاه لاعبيه. ليس معنى أنك لست مع الفريق في مباراة أنك خارج الحسابات بل لكل فترة رجالها كما يوضح علي ماهر المدرب في الجهاز الفني للشياطين لـFilGoal.com.

هذه الرسالة وجهه ماهر لعماد متعب، ثم لمحمد ناجي "جدو" مهاجم الأهلي وكذلك زميله في خط المقدمة أحمد عبد الظاهر.

الثلاثي لم يتم انتخابه لقائمة الأهلي في موقعة المغرب التطواني التي تقام الأحد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح علي ماهر لـFilGoal.com "جدو لم يصل لسابق مستواه بعد. ولهذا في ظل المباريات المتتالية للفريق من الصعب الدفع به".

وفسر "لو دفعنا بجدو وهو بعيد عن حالته، سيتم حرقه رسميا.. سيكون رد الفعل سيئا له".

وتابع "أما لو انتقينا الوقت المناسب لعودة جدو، وكان في حالة جيدة.. سيظهر بصورته القديمة في أعين الجماهير ويعود بامتياز للملاعب وللأهلي".

عبد الظاهر مثل متعب

وعن أحمد عبد الظاهر، تحدث "هو تماما مثل متعب.. ليس معنى عدم استدعاء اللاعب مرة أننا لانثق في قدراته".

وأضاف "عبد الظاهر دوره سيأتي، لا توجد أي مشكلة بالنسبة له في نظر الجهاز الفني".

وأردف "حاليا نرغب في منح صلاح الدين سعيد وبيتر إيبمبوي الفرصة، لكن عبد الظاهر لازال لاعبا مهما في حساباتنا".

السياسة العامة

وتحدث ماهر عن السياسة العامة لجاريدو في اختيار لاعبيه لقوائم المباريات.

وأفصح "بالنسبة للسياسة العامة في الاختيارات، جاريدو في كل فترة يرى في لاعبين أنهم أجهز من غيرهم، فيمنحهم الثقة أكثر".

وأكمل "لكن ليس معنى هذا أن الباقين لاعبين سيئين، وسأضرب لك مثالا في شريف عبد الفضيل".

شريف عبد الفضيل لا يلعب منذ عاد من الإصابة بانتظام، وعقده ينتهي مع الأهلي في الصيف.

لكن ماهر قال: "عبد الفضيل الجهاز الفني يرى أنه لاعب نستطيع الاستفادة منه كثيرا.. لكننا ننتظر أن يصل لأفضل حال، أما غيابه حاليا فلا يعني أنه خارج الحسابات".