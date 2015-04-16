فيديو نادر للأميرة الراحلة ديانا خلال زيارتها جامع الأزهر

تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً فيديو نادراً للأميرة الراحلة ديانا، خلال زيارتها جامع الأزهر في مصر. ويُظهر الفيديو حرص الليدي على أدبيّات الزيارة بحضور وفد كبير من رجال الدين، إذ قامت فور دخولها بارتداء غطاء للرأس وخلع حذائها، احتراماً للمسجد.

وخلال تلك الفترة، كانت تعيش ديانا علاقة حبّ قويّة مع الملياردير المصري دودي الفايد، الذي تعرّضت معه لحادث سير مروّع أودى بحياتهما معاً، إلى أن أصبحت قصة حبّهما حديثاً لكلّ وسائل الإعلام.