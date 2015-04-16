هل تسبّبت شيرين في إيقاف تصوير مسلسل "طريقي" بسبب قلة خبرتها؟

قدمت الفنانة شيرين أول دور تمثيلي لها مع الفنان أحمد حلمي في فيلم «ميدو مشاكل"، وكانت شركة "فري ميوزيك" أول من أنتج لها، ونتيجة لبعض الخلافات بين الإثنين تمّ فسخ العقد بينهما. وفي سابقة هي الأولى من نوعها ولسنا معتادين عليها، كتب لها خصيصاً السيناريست تامر حبيب مسلسل جديد بعنوان "طريقي"، الذي بدأت تصوير مشاهدها الخاصة به منذ أوائل شهر فبراير الماضي. "سيدتي" حصلت على كل التفاصيل بشأن مسلسل شيرين في التقرير التالي:

قال السيناريست تامر حبيب لـ «سيدتي» إنه انتهى ممـا يقرب مـــن 80 % من السيناريو الذي يقدم فيه شيرين في أولى تجاربها وبطولاتها التلفزيونية، ويعكف حالياً على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة، لافتاً إلى أن مخرج العمل محمد شاكر خضير يواصل تصوير أحداث المسلسل في شوارع متفرقة بالقاهرة.

وتدور قصة العمل حول رحلة فتاة ريفية أحبّت الغناء منذ الصغر، وتسعى للانطلاق إلى عالم الشهرة والأضواء، وتتعرض للكثير من المشكلات لتحقيق حلمها، وأن والدتها تعترض على دخولها إلى عالم الغناء، وتختلف الأحداث بشكل ملحوظ، وأكد تامر حبيب أنه لن يقدم هذه القصة بالصورة التقليدية التي اعتاد الجمهور على رؤيتها.

وأوضح قائلاً: «المسلسل قد يتشابه في تيمته مع مسلسلات أخرى، ولكن رهاني هنا على المعالجة المقدمة لهذه القصة. كما أنه يتم السيطرة بشكل كامل على الحبكة الدرامية للمسلسل في ثوب جديد».

كما يحرص تامر حبيب على التواجد في «لوكيشن» العمل كل يوم، وهو يحمل حقيبة مليئة بالشوكولاتة والحلوى، ويجلس بجوار المخرج محمد شاكر خضير؛ لكي يتابع تفاصيل السيناريو الذي كتبه خصيصاً لشيرين.

ومن جانب آخر، علمت «سيدتي» أن شيرين بطيئة بشكل ملحوظ في أداء مشاهدها؛ لأنها لا تملك خبرة في التمثيل، وأنها تعيد مشاهدها بكثرة بسبب الأخطاء، ما سبّب استياء «كاست» العمل بكل فئاته، بجانب المشادات التي تحدث داخل لوكيشن العمل، كما أن العمل معرّض لعدم الدخول في السباق الرمضاني هذا العام.

وعند سؤال تامر عن إعادتها لتصوير المشاهد أكثر من مرة، قال: «هذا لم يحدث، وحتى إذا حدث فهذا أمر لا يعيبها، وكل الممثلين الكبار يفعلون ذلك، وأشهر العظماء في المجال الفني وهو النجم أحمد زكي كان يفعل ذلك ويعيد التصوير أكثر من مرة».

وأكد أنه يحضر بنفسه مشاهد التصوير، وليس هناك أي تعطيل، وأن طاقم العمل انتهى من تصوير ربع مشاهد المسلسل المنتظر عرضه في رمضان المقبل.

ويشارك شيرين عبد الوهاب بطولة العمل كل من: الممثل السوري باسل خياط، وسوسن بدر، ومحمود الجندي، والمطرب أحمد فهمي، ومحمد عادل، ومحمد ممدوح، وندى موسى، وسلوى محمد علي.

رأي نقدي

قال الناقد السينمائي «طارق الشناوي» في تصريحات خاصة لـ «سيدتي»، عقب كثرة أخطاء شيرين في مسلسل «طريقي» المقرر عرضه في رمضان المقبل، إن المطربة شيرين عبد الوهاب من حقها إعادة تصوير مشاهدها طالما هي داخل اللوكيشن أو الاستوديو، وعندنا مثال على ذلك، في فيلم «الأرض» للراحل العبقري يوسف شاهين، فقد طلب إعادة تصوير مشهد الأرض للفنان محمود المليجي بمقولة: «طول عمرنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة»، وقد أعيد هذا المشهد أكثر من 25 مرة، فذلك لا يعيب الفنان لكي يظهر للمشاهد بأعلى مصداقية حقيقية في تجسيد دوره».

وأضاف الشناوي: «إننا ننتظر ظهور المسلسل ومشاهدته، وبعدها نقرر سواء بمهاجمتها أو التصفيق لها، وكلنا نعلم عندما جسدت دور البنت الشقية منذ 10 سنوات في «ميدو مشاكل» كانت سيئة؛ لأنها لا تملك الخبرة الكافية، لكن الآن الأحوال متغيرة وليس من حقنا الحكم قبل المشاهدة»

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