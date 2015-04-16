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وزير الخارجية يلتقي وزير الاقتصاد الوطني المسئول عن السياحة في المجر

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وزير الخارجية يلتقي وزير الاقتصاد الوطني المسئول عن السياحة في المجر وزير الخارجية يلتقي وزير الاقتصاد الوطني المسئول عن السياحة في المجر


> التقي سامح سكري صباح اليوم ١٦ ابريل في العاصمة المجرية بودابست بوزير الاقتصاد الوطني والمسئول عن قطاع السياحة في المجر ميهالي فالجا، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التنشيط السياحي بالإضافة إلي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان الوزير شكري أكد خلال اللقاء علي الأهمية البالغة للعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وضرورة إن تكون العلاقات السياحية والتجارية والاقتصادية علي نفس المستوي وان يسهم انعقاد اللجنة المشتركة في الصيف القادم في تحقيق هذا الهدف، حيث أمن الوزير المجري علي الضرورة القصوي لتعميق العلاقات الاقتصادية والسياحية بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين، منوها باهتمام الشعب المجري بزيارة واهتمام رجال الأعمال بالاستثمار والتعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة في قطاعات الدواء وتكرير المياه وإدارة المياه والتنمية السياحية وغيرها.

وقال عبد العاطي ان الوزيرين قاما في نهاية المقابلة بالتوقيع علي اتفاقية لتعميق التعاون في مجال السياحة بين البلدين بما يسمح بتسيير رحلات مجرية مباشرة من المجر إلي الغردقة لتنشيط السياحة المجرية الوافدة إلي مصر ونقل الخبرات والمعونة الفنية.

وأعرب الوزير المجري عن ترحيب بلاده الكامل بالتوقيع علي اتفاق للتعاون السياحي مع دولة رئيسية في صناعة السياحة في العالم بحجم مصر. وأكد الوزير شكري تطلعنا لتوثيق العلاقات الاقتصادية والسياحية من خلال التوقيع علي هذا الاتفاق، مشيدا بموقف المجر الإيجابي من ثورة ٣٠ يونيو وتشجيع السياحة المجرية الوافدة الي مصر، مجددا ترحيب مصر الكامل بتدفق السياحة المجرية وتوفير كل التسهيلات الأمنية اللوجستية لهم خلال تواجدهم في مصر.

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