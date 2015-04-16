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ضبط 12 ألفا و187 صاروخ ألعاب نارية بجرجا والعسيرات فى سوهاج

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ضبط 12 ألفا و187 صاروخ ألعاب نارية بجرجا والعسيرات فى سوهاج ضبط 12 ألفا و187 صاروخ ألعاب نارية بجرجا والعسيرات فى سوهاج
شنت إدارة المباحث الجنائية برئاسة العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج وبإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية بقسم أول سوهاج وقسم جرجا ومركز العسيرات، استهدفت متاجرى ومروجى الألعاب النارية والمفرقعات وتمكنت من ضبط 12 ألف صاروخ ألعاب نارية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات تمكن الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج والنقيب محمد الضبع معاون مباحث القسم بإشراف العميد أسامة عبد العظيم مأمور القسم من ضبط "أحمد.ع.م.ط" 19 عاما طالب ومقيم القيسارية قسم أول سوهاج وبحوزته عدد "7000" صاروخ مختلفة الأنواع والأحجام وذلك بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 2762 جنح قسم أول سوهاج.

وعلى جانب آخر تمكن الرائد محمد عبدالصبور بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب من ضبط عدد "5000" صاروخ مختلفة الأنواع والأحجام والتى كانت بحوزة أحد المتهمين وفر هاربا عند مشاهدته لسيارة الشرطة تحرر عن ذلك المحضر رقم 923 إدارى قسم جرجا.

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