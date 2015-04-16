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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالبحيرة

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالبحيرة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالبحيرة
تمكنت اليوم الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشقياء تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب كسر الأقفال متخذين من مدينة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء سيد شفيق مساعد أول الوزير لقطاع الأمن واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى بمكافحة الجريمة بشقيها منعا وكشفا وبخاصة الجرائم الاقتصادية والسرقات.

فقد وجه اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بوضع خطة بحث لكشف غموض المحضر رقم 6140 لسنة 2015 قسم دمنهور سرقة محل كمبيوتر بدمنهور بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية أوكل تنفيذها لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور، ومن خلال التنفيذ الجيد والمدروس لبنود ما جاء فى خطة البحث فقد أكدت التحريات أن أفراد التشكيل العصابى، هم كل من "مدحت.ج.م"، "حسن.ح.ح"، "وعبدالسلام.ص.ع"، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة.
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